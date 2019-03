Woningverkoop Blauwestad stoomt door: 'Zien is kopen!'

'Net neigt er naar dat wij in 3,5 jaar net zo veel woningen verkopen als in de tien jaar daarvoor', zegt René Perton van projectbureau Blauwestad.

Blauwestad



Blauwestad is in de loop der jaren uitgegroeid van hoofdpijndossier naar bloeiende plek in Oost-Groningen. De huizen- en kavelverkoop zit in de lift. 'Zien is kopen!', zegt Perton.

'Mensen zien dat Blauwestad steeds meer vorm krijgt. Wij profiteren natuurlijk ook van de hoge prijzen in bijvoorbeeld de stad. Nee, er is echt niks om over te klagen.'

Naast de verkoop van huizen, worden er ook steeds meer kavels verkocht.

Fase 3



Nu de zeventien woningen in 'fase twee' volledig verkocht zijn, kan de verkoop van 'fase 3' gaan beginnen. De stijl van de bestaande woningen wordt doorgetrokken, maar de details worden aankomende vrijdag pas bekendgemaakt.

Volgens Perton is er al interesse voor die woningen. 'Wij zijn een krimpregio, maar hier is volop ontwikkeling.'

Fase 1 en 2

Fase 1 bestaat uit herenhuizen, fase twee heeft de stijl van schipperswoningen. Fase 3 gaat naar verluidt lijken op de bestaande woningen, waarbij veel aandacht is voor het levensloopbestendig maken van woningen.

Perton: 'Dat betekent dat je in principe kunt leven op één verdieping. De badkamer, slaapkamer en keuken zijn allemaal op de benedenverdieping. Wij zien dat er veel interesse is voor dat soort woningen, zowel bij jonge als oude mensen.'

