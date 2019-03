Nieuw vierde couplet Grönnens Laid gekozen: 'Dit gaat net even verder'

Dat is de tekst van het nieuwe vierde couplet van het Grönnens Laid, het Gronings volkslied. Het is geschreven door Joyce Vink. 'De eerste regel was 't stoerst', zegt ze. 'Toen ik die eenmaal had, kwam de rest er vanzelf achteraan.'

Koor Oosterstörm uit Groningen voerde het couplet vrijdagavond voor het eerst op in Noord Vandaag op TV Noord.

Veel enthousiaste reacties

Het idee om een nieuw vierde couplet voor het Grönnens Laid te maken ontstond tijdens de voorbereidingen van de Grunneger Week op RTV Noord.

'Het is natuurlijk altijd afwachten hoe zo'n idee wordt opgepakt, maar dit overtrof onze stoutste verwachtingen', zegt bedenker Reinder Smith. 'In twee weken tijd zijn er ruim 89 nieuwe vierde coupletten binnengekomen. Sommige mensen stuurden zelfs meerdere versies in en door inzendingen uit Drenthe en Ost-Friesland werd het zelfs nog een internationaal gebeuren.'

Moelilijker dan gedacht

Het schrijven van een nieuw couplet bleek moeilijker dan gedacht. 'Het Gronings volkslied lijkt heel simpel, maar als je er zelf mee aan de slag gaat zie je hoe sterk de teksten van Geert Teis zijn', zegt mede-organisator Henk Scholte van het Centrum Groninger Taal & Cultuur.

'Teis gebruikte - typisch Gronings - korte, sterke woorden met maar één lettergreep. Voor veel deelnemers was dat moeilijk vol te houden. Die gebruikten vaak woorden met meerdere lettergrepen en dan loop je vast bij het zingen', aldus Scholte.

Waarom deze winnaar?

Voor jurylid Fieke Gosselaar sprong het couplet van winnaar Joyce Vink er duidelijk uit: 'Ze gebruikt mooie beeldspraak, de zinnen zijn één geheel en het vertelt een verhaal in vier regels en dat is heel knap.'

Jurylid Henk Scholte: 'Het sluit aan bij de eerste drie coupletten, maar gaat net even verder. We kijken nu ook 'achter diek'. Zo beleef je de liefde voor Groningen, maar stel je jezelf ook open voor de rest van de wereld. Dat zie je ook in de zin 'Vrijhaaid onbegrensd veur elk mit n andere kiek'.'

Wat gaat er nu gebeuren?

'Deze wedstrijd was vooral bedoeld om het Gronings volkslied onder de aandacht te brengen nu het honderd jaar bestaat', zegt Reinder Smith. 'Er is ooit door Geert Teis zelf een vierde couplet geschreven, maar dat is nooit omarmd.'

Wat er met dit vierde couplet gaat gebeuren? 'Dat laten we echt over aan de Groningers. Als koren het vierde couplet gaan zingen is dat mooi, maar niemand moet zich ergens toe verplicht voelen.'

