Twij Deuntjes met nieuws van Martije, Helmut Debus en een mooie keus van Marlene Bakker

Wia Buze - Snoetjeknovveln

Wat Aans! – Roelfina

Jan Henk de Groot - Vuurtje kieken

Voorheen De Bende & Pazzipanten - Doen in Oskerd

Bert Hadders & Joost Dijkema – Balloade van Eltjo

Siemens

Laurens Joensen – Kapotte Schoenen

Marlene Bakker – Sloaplaidje

Helmut Debus – Worum weenst du, waterland

Udo Lindenberg & zijn Paniekorkest – Nina

Platt Together – Ik wil mehr

Martin Korthuis – Daanzen

Botschaft – Treptower Park

Twijde uur:

Erwin de Vries – Wies mie de weg noar…

Tuutjefloiters – Klaine dingen

De Neutenbikkers – Veurjoar

Swinder – Josie

Martije – Vort van de wereld

Eleanor McEvoy – Sophy

Irene Wilkens & Sikkom Kult – Wat west is

Marlon Williams – Nobody gets what they want

anymore

Hans van der Lijke 0 Astoe van mie gaist

Bertrand Berlin – La bicyclette

Kloosterboer – Caravan

Santiano – Fresenhof

The Rockets – Hou de wind ook waait

Arnold Veeman - #Lalala

Juan José Mosalini – De Contrapunto