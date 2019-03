Dit zijn jullie drie nieuwe Groningse woorden

Kwietstrieker is het nieuwe woord voor contactloos betalen, websteezemelmoarze voor influencer en viskloetjes voor kibbeling.

In het kader van de Grunneger Week ging RTV Noord op zoek naar Groningse vertalingen voor drie Nederlandse woorden. Via Facebook en Instagram konden jullie meedenken over de vertalingen.

Taaldeskundige Fré Schreiber heeft dagelijks de inzendingen bekeken en beoordeeld. Zo ontstond er voor elk woord een top drie met de beste en origineelste woorden.

Hieronder de complete top drie per woord.

Kwietstrieker (contactloos betalen)

1. Kwietstrieker

'Voor je er op verdacht bent, is je geld weg en ben je het kwijt. Je hoeft maar een streek langs het pinapparaat te doen en foetsie.'

2. Vlaiggeld

'Je hoeft maar een veeg te doen en het geld vliegt als het ware weg. Het glipt dan door de handen.'

3. Sentensloeker

'Het geld wordt door het pinapparaat opgeslokt. Je hoeft je pasje er maar voorlangs te doen en weg is je geld.'

De winnaar: Kwietstrieker!

Websteezemelmoarze (influencer)

1.Websteezemelmoarze

'Dit is een samengevoegd woord. Webstee is het Groningse woord voor website en zemelmoarze is een vervelende praatjesmaker of misschien zelfs een drammer. Moarze is eigenlijk achterwerk maar wordt vaak gebruikt als achtervoegsel. Dus een websteezemelmoarze.'

2 Gelduutdebuutsezoegerd

'Een influencer kan producten promoten van bedrijven. Hier kunnen ze aardig wat geld mee verdienen maar daardoor zuigen ze het, als het ware, uit de zak van een ander.'

3. Aanproater

'Het is iemand die een product wil verkopen. Daardoor wordt het product als het ware door de influencer aangepraat. Het is een soort van verkooppraatje.'

De winnaar: Websteezemelmoarze!

Viskloetjes (kibbeling)

1. Viskloetjes.

'Een aantal reacties zijn: vizzekloetjes, viskloeten, maar het verkleinwoord met -jes past er mooi bij. Het wordt dan mooi lief Gronings. Om op te vreten!'

2. Viskehompen.

'Met een homp wordt een dik stuk bedoeld. Dan wordt het woord dus viskehompen maar vishompen kan ook.'

3. Klontvis.

'Klont lijkt eigenlijk erg veel op homp. Het zijn kleine stukjes vis dus dan wordt het klontvis.'

De winnaar: Viskloetjes

