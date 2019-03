Groep zeldzame velduilen overwintert in 't Roegwold

Een groep zeldzame velduilen heeft natuurgebied 't Roegwold bij Schildwolde uitgezocht om te overwinteren. Het gaat om zo'n tien tot veertien uilen. Het was tot op heden niet bekend dat er velduilen in 't Roegwold verbleven.

Volgens ornitoloog Tonio Schaub van het Kenniscentrum Akkervogels is het vrij bijzonder dat de groep onze provincie heeft uitgekozen om te overwinteren. 'Als broedvogel is de velduil een zeldzame soort in Nederland. Als overwinteraar gebeurt het wel regelmatig, al verschilt dat heel erg over de jaren.' De velduil staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Muizen als prooi

Schaub zegt dat de kerkuilen 't Roegwold vooral hebben uitgezocht vanwege het voedselaanbod. 'Velduilen duiken daar op waar veel muizen zijn, want die eten ze vooral. 't Roegwold wordt deels gericht beheerd, opdat er te veel muizen zijn. Juist omdat muizenetende vogels zoals velduilen en blauwe kiekendieven er dan van kunnen profiteren. De inrichting van het gebied lijkt dus goed uit te pakken.'

Mysterieuze nomade

Schaub noemt de velduil 'een mysterieuze vogel'. 'Er is nog weinig bekend over. Dat komt omdat ze nomadisch zijn en onvoorspelbaar. Ze duiken soms op op plekken, en vervolgens zie je ook weer een paar jaar niet. Velduilen doen hun naam eer aan: het zijn echt vogels van het open landschap. Ze zitten niet zoals ransuilen of bosuilen in het bos of bij steden. Velduilen zijn echt buiten, ze zitten meestal en broeden ook op de grond.'

Niet zomaar zichtbaar

De vogelexpert raadt mensen af dit weekend naar 't Roegwold te trekken om de velduilen te gaan bekijken. 'Een velduil kun je niet zomaar zien. Ze zijn weliswaar een van de meest dagactieve uilen, maar ze zijn zeker in deze periode vooral 's nachts actief. Overdag zitten ze in groepen op de grond te rusten. Het is niet zo makkelijk om ze te vinden, je moet er wel echt naar zoeken en weten op welke plekken ze kunnen zitten.'

