Jeugdzorginstelling De Kasparhoeve verbouwd: 'Het is supermooi geworden'

Bewoners van jeugdzorginstelling 'De Kasparhoeve' in Enumatil kunnen sinds vrijdag genieten van een tuin met nieuwe speeltoestellen en een heuse vuurkorf. En ook binnen is het nodige veranderd.

'Onze keuken en woonkamer zijn helemaal gerenoveerd. Het is supermooi geworden', zegt directeur Roelof Westerhof trots. De verbouwing is bekostigd door Stichting Het Vergeten Kind en de Lions Club.

Jongeren met gedragsproblemen

Westerhofs zorginstelling vangt jongeren op die verschillende gedragsproblemen hebben, waardoor ze niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Op dit moment wonen er tien kinderen.

Eén van hen is Esther. Zij woont er al vijf jaar en legt uit hoe ze er wordt opgevangen. 'In het begin had ik veel vrijheid, maar het ligt aan jezelf hoe je daar mee omgaat. Je kunt meer vrijheid krijgen, maar het kan je ook afgenomen worden.'

Met haar nieuwe woonomgeving is Esther erg blij. Vooral de woonkamer kan op haar goedkeuring rekenen. 'Daar zit ik het vaakst. Als ik niet op mijn kamer of op school ben, kun je me daar vinden. Buiten vind ik de schommel en de vuurplaats het mooist.'

Veilige plek

Directeur Westerhof geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is dat jongeren een veilige plek hebben om te wonen.

'De verhalen zijn heel schrijnend. Binnen de jeugdzorg wonen kinderen vaak op verschillende plekken. Er wordt met ze gesleept van crisisplek naar crisisplek. Hier kunnen ze blijven wonen tot ze volwassen zijn.'

Kleinschaliger

Nu de verbouwing erop zit, denkt Westerhof alweer na over het volgende project. Want het oude schoolgebouw waar de instelling nu in huist, is eigenlijk een maatje te groot.

'Eigenlijk zouden we graag een kleinere voorziening willen zijn. Tien personen in een groot schoolgebouw is aan de grote kant. Dat is dus nog eens wens. Het werk is hier nooit klaar.'