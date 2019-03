Laatste boer van Euvelgunne overleden: 'Hij heeft de Hunzezone gered'

Dijkhuis beschouwde het als zijn levenswerk om die plek - waar ook zijn ouders en voorouders boerden - te behouden. Over die strijd maakte Tom Tieman twee jaar geleden een documentaire.

Verdrietig

Tieman reageert verdrieting op het overlijden van Dijkhuis. 'Ik schrok wel een beetje. Ik wist dat zijn gezondheid hem al een aantal jaren parten speelde, ook tijdens de film al. Maar zijn overlijden raakt me wel.'

De documentairemaker ging eens in de zoveel maanden nog bij Dijkhuis op bezoek. 'Ik dacht laatst nog: ik moet weer even bij Thies langs. In één keer krijg je dan zo'n bericht. Tja, dan hoeft het niet meer. Dat is wel een beetje zonde.'

Tieman kende Dijkhuis goed. 'Drie jaar lang ben ik met hem opgetrokken voor de film en ook daarna ging ik dus nog geregeld langs. In die vijf, zes jaar hebben wij wel een vriendschappelijke band opgebouwd.'

Beetje koppig

Volgens Tieman was Dijkhuis een warme persoonlijkheid. 'En een beetje koppig natuurlijk, want anders behoud je zo'n stukje Euvelgunne niet. Hij was wars van alle mores, een echte boer ook. Dat vond ik altijd wel fijn aan hem. Het was geen ijdeltuiterij bij boer Dijkhuis. Hij volgde bovendien de gemeentepolitiek op de voet, was heel betrokken bij de stad. Ik geloof niet dat er nog veel burgers zijn die zó de gemeentepolitiek volgen.'

Natuurlijk deed hij dat ook uit eigenbelang, beseft Tieman. 'Maar hij keek ook verder, hij wilde de Hunzezone uitbreiden richting de Stainkoeln en verder. Het allerbelangrijkste waar hij voor stond was echter de publiciteit. Hij wilde iedereen laten zien hoe mooi zijn land, de Hunzezone, is. En daarin is hij met vlag en wimpel geslaagd.'

Grote zak geld

Dat vindt ook Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, dat het land van Dijkhuis al twintig jaar beheert. Hij noemt in Noord Vandaag het overlijden van Dijkhuis ('een heel mooie kerel') 'treurig'.

'Hij heeft zoveel bereikt. Zonder hem was de stad er gewoon overheen gedenderd. Samen met zijn broer, die jurist was, heeft hij het voor elkaar gekregen om de Hunzezone te redden. Hij had zich makkelijk kunnen uitkopen met een grote zak geld, want het was heel dure grond, maar daar ging het hem niet om. Het ging hem echt om die boerderij, die plek en de Hunze.'

Hunze terug in Stad

'Als hij die strijd niet had geleverd, hadden wij het niet kunnen overnemen', beseft Glastra. 'Wat hij bereikt heeft moeten we koesteren en goed beheren, maar we gaan verder met de gedachte om de Hunze weer helemaal terug te krijgen in de stad Groningen. We zijn nog niet klaar', aldus Glastra.

Lees ook:

- 'Laatste boer van Euvelgunne' krijgt erepenning van Stad (2017)

- Bekijk hier de documentaire 'De laatste boer van Euvelgunne'