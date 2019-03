Op de kruising van Het Loeg en de Westerbouwte in Muntendam is vrijdagmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een personenauto.

De bestuurder van een afslaande auto zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

De motorrijder is door ambulancepersoneel behandeld, het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.