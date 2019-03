Definitieve uitslag: Forum voor Democratie wint extra zetel, Partij voor de Dieren verliest één

Alle gemeenten moesten vrijdag hun eigen definitieve uitslag doorsturen naar het centraal stembureau. Uit die tellingen blijkt dat de overwinning voor Forum voor Democratie dus nog iets groter is: de partij komt uit op vijf in plaats van vier zetels. De nieuwkomer in Provinciale Staten wordt daarmee nu even groot als de PvdA, die ook vijf zetels heeft behaald.

PvdD verliest zetel

De extra zetel voor Forum gaat ten koste van de Partij voor de Dieren, die nu niet met twee maar met één zetel in het provincieparlement komt.

Voor de overige partijen gelden geen wijzigingen, GroenLinks blijft dus de grootste partij in Provinciale Staten.

Dit is de definitieve zetelverdeling:

GroenLinks: 6

PvdA: 5

Forum voor Democratie: 5

SP: 4

VVD: 4

ChristenUnie: 4

CDA: 3

Groninger Belang: 3

D66: 3

PVV: 2

Partij voor het Noorden: 2

Partij voor de Dieren: 1

50Plus: 1

