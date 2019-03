Vader en zoon belanden in sloot bij Zuidlaren

Op de N34, ter hoogte van Zuidlaren, is vrijdagavond een auto in de sloot beland.

Volgens getuigen zaten in de auto twee personen, onder wie een kind, en een hond. Het jongetje is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, zijn vader kwam met de schrik vrij. De hond is door omstanders in veiligheid gebracht.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er waren geen andere automobilisten bij betrokken.