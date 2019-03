Oud-gedeputeerde Mark Boumans mag Gelders provinciebestuur smeden

Oud-gedeputeerde van Groningen Mark Boumans wordt informateur in Gelderland. De VVD heeft hem gevraagd om te kijken welke coalitie er mogelijk is.

Boumans wacht een lastige taak: in Gelderland zijn minimaal vier partijen nodig voor een meerderheidscoalitie.

Van Statenlid tot burgemeester

VVD'er Boumans was tussen 2000 en 2006 lid van Provinciale Staten van Groningen en vanaf 2002 ook raadslid in de gemeente Groningen. In 2007 werd hij burgemeester van Haren. In 2011 werd hij gedeputeerde in Groningen.

Die functie vervulde hij tot de vorming van een nieuw provinciebestuur in 2015, waar de VVD niet langer deel van uitmaakte. Boumans werd daarna waarnemend burgemeester in Ommen. Sinds 2017 is hij burgemeester in Doetinchem.

Boumans was tussen 2015 en 2017 ook voorzitter van volleybalclub Lycurgus.

Lees ook:

- Noodlijdend Lycurgus komt 150.000 euro tekort

- Voormalig Lycurgus-voorzitter benoemd tot burgemeester van 'aartsrivaal' (2017)