Loïs Abbingh bij haar 'thuiswedstrijd' in MartiniPlaza (Foto: JK Beeld)

De Nederlandse handbalvrouwen hebben de oefenwedstrijd tegen Duitsland in MartiniPlaza in Groningen vrijdagavond met 29-26 gewonnen.

Bij rust stond het 14-10 voor Oranje. Vierduizend toeschouwers zaten op de tribunes van MartiniPlaza. De zaal was daarmee uitverkocht. Doordat het handbalveld andere afmetingen heeft, kunnen er minder toeschouwers in de hal dan bij de basketballers van Donar.

Nieuwe bondscoach

Het oefenduel van de Nederlandse handbaldames vormde het debuut voor bondscoach Emmanuel Mayonnade.

Hij is de opvolger van Helle Thomsen, die onlangs liet weten niet verder te willen met Oranje. Dat was nadat Nederland op de Europese titelstrijd eind vorig jaar brons had veroverd.

Tweede duel zaterdag

Zaterdagavond spelen de Oranje-dames opnieuw tegen Duitsland, maar dan in Oldenburg.

