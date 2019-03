Goedkoopste huizen van het land staan wederom in Delfzijl

In de gemeente Delfzijl wordt landelijk gezien het minst betaald voor een koopwoning. In 2017 had Delfzijl ook al de goedkoopste huizen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2018.

In Delfzijl is de gemiddelde verkoopprijs van een woning 142.200 euro. Het meest wordt betaald in Blaricum: hier ligt de gemiddelde koopprijs van een woning op 900.000 euro.

Groningse verschillen

Ook binnen onze provincie zijn de verschillen groot. De duurste woningen staan in Haren met een gemiddelde verkoopprijs van 371.500 euro. Marum is een goede tweede met 248.900 en de stad Groningen staat derde met 226.300 euro. De voormalige gemeente De Marne, Pekela en Oldambt sluiten samen met Delfzijl het rijtje.

Verschil nog nooit zo groot

Het verschil tussen de gemiddelde verkoopprijs in de duurste en goedkoopste gemeente is verder toegenomen. In 2018 was het verschil 760 duizend euro; in 2017 was dit verschil nog 635 duizend euro. Volgens het CBS zijn de regionale verschillen te verklaren doordat in sommige gemeenten bijvoorbeeld relatief meer villa's staan. De gemiddelde verkoopprijs zal dan doorgaans hoger liggen dan in andere gemeenten.

De huizenprijzen in Groningen tonen een lichtere kleur dan elders in het land. (Bron: CBS)

