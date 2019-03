Partij voor de Dieren wil hertelling stemmen na zetelverlies

Bij de bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag vrijdag, bleek dat de PvdD een zetel minder had behaald. Volgens Voerman is het verschil 36 stemmen geweest tussen het behalen van één of twee zetels.

De stemmen, en dus de zetel verloor de PvdD aan het Forum voor Democratie.

Lees ook:

- Definitieve uitslag: Forum voor Democratie wint extra zetel, Partij voor de Dieren verliest één

- Onduidelijkheid over verkiezingsuitslag: hoe zit het?

- Ons dossier: Alles over de verkiezingen