Hertelling? 'Dan moeten er echt zware vermoedens zijn van zaken die mis zijn gegaan'

Dat zegt de woordvoerder van voorzitter Peter den Oudsten van het Centraal Stembureau.

Politieke partijen kunnen bezwaar maken tegen de verkiezingsuitslag. Het Centraal Stembureau moet vervolgens bepalen of er wel of geen hertelling komt.

Partij voor de Dieren

Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren (PvdD) wil een hertelling, maar geeft zelf aan weinig vertrouwen te hebben in een toezegging daarvan.

Bij de bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag vrijdag, bleek dat de PvdD een zetel minder had behaald. Volgens Voerman is het verschil 36 stemmen geweest tussen het behalen van één of twee zetels. De stemmen en dus de zetel verloor de PvdD aan het Forum voor Democratie. Aangezien het om zo weinig stemmen gaat, wil Voerman laten kijken of ergens foutjes zijn gemaakt. 'Daar baseren we ons verzoek op. Wij gaan proberen een gaatje te vinden', zegt ze.

Hoe werkt het?

De hertelling kan worden toegewezen door het Centraal Stembureau. Dat bestaat uit vijf leden. Peter den Oudsten, burgemeester van de gemeente Groningen, is voorzitter.

De vijf leden komen aankomende maandag bijeen om een zogenaamd proces verbaal op te stellen. Daarin legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en de telling van de stemmen.

Partijen kunnen daar bezwaar tegen maken. De woordvoerder van Den Oudsten: 'Er moeten echt zware vermoedens zijn van zaken die mis zijn gegaan. Partijen kunnen maandag mondeling hun argumenten inbrengen waarom er een hertelling zou moeten komen. Maar er is al twee keer geteld. Woensdagavond de snelle telling en de volgende dag de echte telling, waarbij ook de stemmen op de personen zijn geteld.'

Er zijn dingen echt niet goed gegaan Ankie Voerman - lijsttrekker Partij voor de Dieren

Kleine kans op hertelling

Om een hertelling aan te vragen moet Voerman dus met harde feiten komen voor gemaakte fouten. Zij moet het Centraal Stembureau ervan overtuigen dat het ergens is misgegaan. 'Ik heb al met Peter den Oudsten gebeld', zegt Voerman. 'Hij geeft ons weinig kans, omdat het volgens hem goed is gegaan bij het tellen op de stembureaus.'

Gebrekkige communicatie

De diervriendelijke lijsttrekker wil het maandag, bij het indienen van haar bezwaar, over een andere boeg gooien: de communicatie. 'Er zijn dingen echt niet goed gegaan. In Loppersum zou het CDA bijvoorbeeld eerst compleet weggevaagd zijn, maar bleek toen toch de grootste. Hoe kan dat? Ik heb daar nog geen antwoord op.'

Voerman denkt ook dat ze niet de enige is die vindt dat er gebrekkige communicatie is geweest tijdens en na afloop van de uitslagenavond. Ze hoopt nu 'ergens een gaatje' te kunnen vinden om tot een hertelling te komen.

Voerman krijgt steun van de landelijke PvdD. Voerman: 'Die kwam eerder ook al uit op het verschil van 36 stemmen. We gaan nu gezamenlijk bekijken of we meer kunnen ontdekken.'

Lees ook:

- Partij voor de Dieren wil hertelling stemmen na zetelverlies

- Ons dossier: Alles over de verkiezingen