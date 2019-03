Russisch onderzoeksschip krijgt hightec scheepslift uit Zuidhorn

Russische Noordpoolonderzoekers worden binnenkort vanuit een onderzoeksschip op het poolijs gezet met een lift die in Zuidhorn is gemaakt.

De enorme stalen constructie die speciaal voor het onderzoeksschip is gemaakt, beweegt zowel horizontaal als verticaal en zit boordevol technische snufjes.

In delen op een vrachtwagen

Nu staat de stalen constructie nog in de bescheiden werkplaats van het bedrijf HSD achter een woonhuis in het centrum van Zuidhorn. Binnenkort wordt de lift gedemonteerd en in delen per vrachtwagen naar een werf in Sint-Petersburg gebracht. Daar wordt hij op het schip bevestigd.

Nooit eerder gedaan

Twan Posthumus van het bedrijf HSD in Zuidhorn vertelt hoe de Russen bij hen zijn gekomen: 'Wij doen dat wat de rest niet doet. Met deze lift kun je mensen vanuit het onderzoeksschip eerst naar buiten brengen en dan beneden op het ijs zetten. Dat is nog nooit eerder gedaan.'

Uitdaging

Bastiaan Drenth heeft de constructie getekend. 'Toen wij de opdracht kregen dacht ik: dit wordt een uitdaging. Het heeft ook wel een aantal pogingen gekost, maar ik denk dat het goed gelukt is.'

'We hopen natuurlijk dat zo'n lift ook voor andere schepen een interessante oplossing is en dat we meer opdrachten binnenhalen', zegt Drenth.

Tripje naar Sint-Petersburg

De mannen van HSD gaan zelf naar Rusland om de lift in het onderzoeksschip te installeren. 'Het schip ligt in de haven van Sint-Peterburg, dus dat wordt een mooi tripje.'