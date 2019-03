Duizendste baby voor kraamverzorgster: 'Ik heb alle geboortekaartjes bewaard'

Al 26 jaar lang verschoont ze drie tot zes luiers per dag. Baby Norah is de duizendste baby die kraamverzorgster Marianne Beijer mag verzorgen.

Hoe ze weet dat Norah precies de duizendste is? 'Ik heb alle geboortekaartjes bewaard. Onlangs ben ik ze gaan tellen en toen kwam ik erachter dat ik bijna duizend kaartjes had.' Die mijlpaal is nu dus bereikt met baby Norah.

Geen routine

Het werk verveelt Beijer na 26 jaar nog niet. 'Het is voor mij zeker geen routine. Het is iedere keer weer spannend hoe het afloopt. Als de kersverse ouders aan het einde van de week geen vragen meer hebben, dan heb ik het goed gedaan.'

Marianne gaat nu voor de volgende duizend baby's. 'Achttien jaar geleden was er een baby Ronald', vertelt ze aan verslaggever Ronald Niemeijer. 'Maar de meest voorkomende naam is Sophie.'