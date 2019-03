Jong FC Groningen houdt ongeslagen reeks intact na zege in Hoek

De groen-witten zijn met een behoorlijke opmars bezig. Na de winterstop valt er een ongeslagen reeks van tien duels te noteren waarvan er zeven gewonnen werden en drie duels in een gelijkspel eindigden. Dit resulteert in 45 punten uit 26 wedstrijden. De achterstand op nummer vier Hoek is nu geslonken tot vier punten.

Twee goals

Op bezoek in Zeeland kwamen de gasten uitstekend uit de startblokken. Binnen tien minuten werd er al twee keer gescoord. Thijs Dallinga opende in de vierde minuut de score en vlak daarna verdubbelde Daniel Bouman de score. Deze 0-2 was tevens de ruststand.

Geknoei afstraffen

Vlak na rust strafte Dallinga geknoei in de verdediging van Hoek af met de derde Groningse treffer. Hiermee was het duel feitelijk gespeeld. Een kwartier voor tijd deed Ruben de Jager nog iets terug, maar na een doelpunt vier minuten later van Matthijs Hardijk was het beslist.

Concentratieverlies

Door slordigheden aan de bal en slap verdedigen bij de bezoekers scoorde Hoek in de slotfase nog wel twee keer. Verder kwam de thuisploeg niet zodat de punten meegingen naar Groningen. Volgende week zaterdag 30 maart speelt Jong FC Groningen de uitwedstrijd tegen Harkemase Boys.

