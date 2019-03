Donar krijgt pak slaag van Aris in uitverkocht MartiniPlaza

Donar had het moeilijk in het begin, vooral dankzij het hoge aantal driepunters van Aris (9 uit 13). Met name Craig Osaikhwuwuomwan was op stoom. De voormalig Donar-speler schoot honderd procent raak tot de rust, daarvan waren er vier driepunters. Na het eerste kwart stond het 19-25, halverwege was de stand 39-40.



Tweede helft

Na rust bouwden de Friezen, mede dankzij een productieve Darian Anderson (25 punten in totaal), de voorsprong weer uit. Na het derde bedrijf stond het zelfs 50-59. In het laatste kwart lukte er bar weinig meer bij de ploeg van coach Erik Braal, waardoor Aris zelfs nog verder uitliep. Een deel van het publiek verliet vroegtijdig de tribunes.



Onderling

Donar won eerder dit seizoen twee keer van Aris in de competitie, maar de laatste keer, op 20 januari, werd er in Leeuwarden met 65-60 verloren.



Windmills

Woensdagavond speelt Donar opnieuw thuis voor de competitie, dan is Dutch Mindmills te gast in MartiniPlaza.

