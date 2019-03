Lycurgus verspeelt zege na zes matchpoints tegen Orion

De formatie van coach Arjan Taaij kwam terug van een 1-2 achterstand in sets en liet in de laatste set zes matchpoints onbenut. Hiervan profiteerde Orion uiteindelijk met 20-22. De avond was nog goed begonnen voor de thuisploeg met een 25-21 eindstand in de eerste set.

Problemen

Hierna kwam Lycurgus in de problemen doordat Orion opstond. Met 17-25 en 21-25 boog de ploeg uit Doetinchem de achterstand om in een voorsprong. Net op tijd waren de blauwhemden weer bij de les met 25-21 in de vierde set.

Koploper

In de beslissende vijfde set kon het beide kanten op, maar trok Lycurgus toch aan het kortste eind. De Groningers blijven wel koploper in de kampioensgroep met 20 punten uit zeven duels. Nummer twee Orion volgt op vier punten afstand. Dynamo komt morgen nog in actie tegen Zaanstad.

