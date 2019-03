Be Quick is Achilles de baas en klimt op de ranglijst

De Groningers klimmen met deze drie punten op zak naar de negende plek in de hoofdklasse A. De ploeg van coach Steven Wuestenenk heeft nu 28 punten uit 23 wedstrijden. De overige ploegen die in de buurt staan van Be Quick komen morgen in actie.

Doelpunt

Het eerste doelpunt in de noordelijke derby viel in de 26e minuut en werd gescoord door de thuisploeg. Rico Cordes maakte de goal na een assist van Mohamed Abdulkarim. Op slag van rust zorgde Stan Haanstra voor de gelijkmaker.

Rode kaart

Aan het begin van de tweede helft kreeg Matthijs Hensens direct rood na aanmerkingen op de scheidsrechter. Be Quick profiteerde hier van, maar het duurde tot de 70e minuut voordat Toufik Faraouni de Groningers met een mooi afstandsschot wederom op voorsprong zette.

Gebroken

Hiermee was het verzet van de geplaagde ploeg uit Assen gebroken. Arnoud Bentum en Daniel Teune bepaalden de eindstand op 4-1. Het was de tweede zege op rij voor de withemden die vorige week RKZVC met dezelfde cijfers versloegen.

Lees ook:

- Be Quick komt snelle tegenvaller te boven