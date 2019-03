GIJS moet eerste divisie-titel aan Eindhoven laten

GIJS-speler Danny Kerstholt delft het onderspit in een duel met Lucca Kluijtmans (Foto: RTV Noord)

Het seizoen zit erop voor de ijshockeyers van GIJS. De Groningers zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om een derde wedstrijd tegen Eindhoven Kemphanen af te dwingen.

Na de 9-0 oorwassing in Groningen volgde in Brabant een nieuwe nederlaag: 6-2. Hierdoor was het feest bij de Kemphanen die de eerste divisie-titel voor zich opeisten. Tevens een bittere ontknoping voor de gasten die de reguliere competitie nog als lijstaanvoerder afsloten. Wel werd er toen ook twee keer van de Eindhovenaren verloren.

Snelle tegengoal

Ook tijdens de tweede wedstrijd van deze serie keken de Groningers al heel snel tegen een achterstand aan. Doelman Tom Korte kon al na 1 minuut en 19 seconden de puck uit zijn net halen.

Spanning

Damian Kluijtmans verdubbelde vlak voor het einde van de eerste periode de score, maar een doelpunt van Danny Kerstholt halverwege de wedstrijd zorgde toch weer voor een beetje spanning.

Einde

Treffers van Willem Bless en Arthur van den Hout maakten vervolgens een definitief einde aan de Groningse illusies. Sebastiaan Snijder scoorde bij een 5-1 tussenstand de laatste Groningse treffer van dit seizoen.

