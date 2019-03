Van den Bosch: 'Donar is nog steeds titelfavoriet'

Braal: 'We schoten te beroerd om het verschil te maken'

Van den Bosch: 'Donar is voor mij nog altijd titelfavoriet'

'Ik denk dat Erik Braal ze nog steeds op de rails kan krijgen. De andere ploegen zijn ook wisselvallig. Ik denk dat Donar, ook nu ze uit de Europe Cup zijn, meer rust heeft en zich kan klaarmaken voor de eindsprint om de titel. Ik denk nog altijd dat Donar dit gaat doen', aldus Van den Bosch.

Verklaring

De grootste verklaring voor de nederlaag tegen Aris vond Donar-coach Erik Braal het slechte schieten van zijn team. 'Daar begint het mee, we missen alle open driepuntsschoten in het begin. Dan voel je langzamerhand dat het zelfvertrouwen uit het team sluipt.'

Stap terug

'Deze wedstrijd was gewoon niet goed, dan doe je weer een stap terug. Het allervervelendste is als we tegen onszelf gaan spelen. Om dit weer goed te krijgen vergt een hoop tijd, aandacht en de bereidheid om hard te werken met z'n allen', besluit Braal.

Verdiende zege Aris

Jason Dourisseau gaf de credits voor de overwinning aan Aris. 'Ze hebben echt goed gespeeld, haalden een enorm hoog schotpercentage. Felicitaties aan hun. Wij moeten blijven gaan, hard werken en niet het hoofd in de schoot gooien'.

