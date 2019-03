Verlies Donar maakt cirkel rond voor Groninger bij Aris

De allereerste wedstrijd van de Friezen in de eredivisie werd een onverwachte zege in MartiniPlaza en ook zaterdagavond stond Schurer met 'zijn club' aan de goede kant van de score. Tussentijds wonnen de Leeuwarders nooit meer in Groningen. Aan het einde van dit seizoen neemt Schurer afscheid bij Aris.

Begin en einde met zege

'We begonnen ooit met een overwinning in MartiniPlaza en eindigen daar nu ook mee. Misschien moeten we het nog ietsje verder uitstellen om ook in de play-offs te winnen', lacht Schurer. 'Dit was gewoon fantastisch, een topavond'.

Zenuwen

Tot twee, drie minuten voor tijd zat Schurer in de zenuwen. 'Maar dan begin je te beseffen dat het echt gaat gebeuren. De entourage is altijd super, geweldig om dit publiek weer een keer stil te spelen'.

Play-offs

Nu kijkt de Groninger met Aris uit naar de play-offs. 'We hebben gewonnen en dat is hartstikke mooi, maar Rotterdam heeft ook gewonnen dus daar schieten we niet zoveel mee op. Maar dit nemen ze ons niet meer af, een geweldige avond'.

