Brand in koelbunker van Holland Malt in Eemshaven is geblust (update)

De brand die zondagmorgen was uitgebroken bij Holland Malt aan de Westlob in de Eemshaven, is geblust.

De brand woedde in een koelbunker. 'Een heet product is met een lift omhoog getild om in die bunker te worden gestort. Ergens in dat proces is iets fout gegaan', legt een woordvoerder van de brandweer uit.

Alle medewerkers konden veilig het pand verlaten. De brandweer heeft met vier eenheden de brand bestreden.