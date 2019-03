Degradatieduel GHHC - Bloemendaal blijft onbeslist

Vrijdag verloren de dames van coach Julian Steen nog met 7-0 van Den Bosch. Om van de laatste plaats af te komen moest er zondag gewonnen worden van concurrent Bloemendaal.

Goed begin

De Groningers begonnen goed en zagen vroeg in de wedstrijd een schot van Noor Hakker voorlangs gaan. Hakker die vrijdag nog een schoen vergat en daardoor met geleende schoenen de wedstrijd tegen Den Bosch moest spelen, was vroeg in de wedstrijd dichtbij de openingstreffer.

GHHC kreeg het daarna moeilijker tegen de ploeg van oud-international Teun de Nooijer. Binnen korte tijd mochten de gasten drie keer achterelkaar aanleggen voor een strafcorner. Dankzij een portie geluk en goed keeperswerk van Jantien Gunter bleef de stand gelijk.

Weinig genieten

De thuisclub mocht het daarna ook nog een aantal keer proberen door middel van een strafcorner, maar onder andere Marle Brenkman was ongelukkig in de afronding.

Na rust was er weinig te genieten voor de neutrale toeschouwer. Beide teams kregen nog enkele kleine mogelijkheden, maar gescoord werd er niet. De wedstrijd ging gelijk op en om elke meter werd gestreden. Oud-international Willemijn Bos had in de allerlaatste minuut nog de pech dat een strafcorner er niet in ging.

Door het gelijkspel blijft GHHC de hekkensluiter in de hoofdklasse en moet de ploeg van coach Julian Steen punten gaan pakken om de play-outs nog te bereiken.

Keepster Jantien Gunter van GHHC: