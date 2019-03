Expeditie Grunnen: het bierkratproject

'We waren Matthijs een tijdje kwijt', vertelt vader Piet Moedt. Matthijs was bezig met een geheim project. 'Toen ineens zagen we hem voorbij scheuren op een bierkrat.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- De gewonde pony van Kayleigh

- Nederlandse rosbief is het allerlekkerst

- Volkswagenworst met Volkswagenketchup

- Chillen in Stadskanaal

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!