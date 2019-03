Auto met lichaam erin gevonden in water Eemshaven (update)

In het water langs de Schildweg in de Eemshaven is zondagavond een auto met een overleden inzittende uit het water gehaald.

Volgens omstanders werd de auto gevonden tijdens een zoekactie van de Stichting Signi Zoekhonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Privacy

Om privacyredenen meldt RTV Noord niet waar of naar wie de honden zochten. Ook is de auto om deze reden onherkenbaar gemaakt.

In een update van dit artikel is toegevoegd dat er een lichaam in de auto is gevonden.