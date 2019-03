PvdD voegt daad bij het woord en vraagt maandag hertelling aan

Lijsttrekker Ankie Voerman gaf zaterdag al aan dit te willen, nadat haar partij op het nippertje een zetel verloor aan Forum voor Democratie.

Volgens Voerman 'zijn er alleen al in de gemeente Groningen al 70 onverklaarde verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen'.

Een teveel aan stembiljetten is echt onverklaarbaar, dat betekent dat mensen meer dan één stem hebben uitgebracht Ankie Voerman-lijsttrekker Partij voor de Dieren

Ze rept over 21 meer getelde stembiljetten dan dat er kiezers zijn toegelaten, verspreid over 16 stembureaus. 'Eén stembiljet te weinig is nog te verklaren, iemand kan besluiten toch niet te stemmen en het biljet mee te nemen. Maar een teveel aan stembiljetten is echt onverklaarbaar: dat betekent dat mensen meer dan één stem hebben uitgebracht.'

Volgens Voerman is het tellen mensenwerk en is bewezen dat er met handmatig tellen foutmarges zijn die effect kunnen hebben op de verdeling van restzetels.

Twee ijzers in het vuur

Mocht het verzoek tot hertelling door het Stembureau worden afgewezen dan overweegt de Partij voor de Dieren haar verzoek voor te leggen aan de leden van Provinciale Staten in de oude samenstelling.

