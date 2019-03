Rechtbank buigt zich over TBS Alasam S.

Wordt de tbs van Alasam S., die in april 2011 in Baflo Renske Hekman en motoragent Dick Haveman om het leven bracht, verlengd? En wordt het dan tbs met dwang of tbs met voorwaarden? Daarover buigt de rechtbank zich maandag.

Het is één van de bekendste Groninger rechtszaken ooit. Op 13 april 2011 bracht de toen 25-jarige illegale vreemdeling zonder vaste woon- of verblijfplaats Alasam S. Renske Hekman om het leven in haar woning in Baflo. Zij had al langere tijd een relatie met S.

Tijdens zijn vlucht schoot hij motoragent Haveman neer. S. schoot ook op twee inwoners van Baflo; één van hen raakte gewond.

Van 28 jaar cel naar 6 jaar cel en tbs

S. werd in eerste instantie veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. In hoger beroep concludeerden de rechters dat de dood van Renske Hekman hem niet kon worden aangerekend, omdat hij in een psychose verkeerde. Uiteindelijk kreeg S. zes jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Tbs light?

Maandag moet de rechter beslissen of de tbs van S. wordt verlengd en wat voor soort tbs dat dan wordt. Bij tbs met dwang kan iemand gedwongen worden tot een behandeling. Tbs met voorwaarden wordt ook wel tbs 'light' genoemd en dat wordt gezien als een stap richting terugkeer in de maatschappij. Maar daarvan kan bij Alasam S. geen sprake zijn. Hij is illegaal in Nederland en zal dus hoe dan ook in detentie blijven, tot hij kan worden uitgezet naar zijn geboorteland Benin.

Lees ook:

- Boek over drama van Baflo: 'Ik begon te slaan, slaan en slaan'

- Zes jaar cel en tbs voor Alasam S.

- Terugblik: de gebeurtenissen van 'de zaak Baflo'