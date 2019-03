Scheidsrechter zegt 'sorry' na staken tumultueus voetbalduel

Scheidsrechter Stefan Dijkstra trok zondag drie keer rood bij Haren - VVK in de Vierde Klasse C. Twaalf minuten voor het einde staakte hij het amateurvoetbalduel. Dijkstra stak na afloop ook de hand in eigen boezem.

'Ik zal in de wedstrijd zeker een aantal warrige of verkeerde beslissingen hebben genomen. Dan moet je daar als scheidsrechter ook eerlijk over zijn', zegt hij zondagavond. Tot twee keer toe zei de arbiter zelfs 'sorry'. Eerst vlak nadat hij de wedstrijd gestaakt had en later ook nog eens in de bestuurskamer.

Bijval

Hij krijgt bijval van VVK-voorzitter Rick van der Veen. 'Ik vond het sterk van hem om zijn excuses aan te bieden. Hij deed het prima in de eerste helft. Na rust zat-ie er af en toe naast. Maar feit blijft dat de 22 spelers zich moeten gedragen.'

En dat gebeurde met nog ruim tien minuten te spelen niet. Dijkstra gaf rood aan een VVK-speler omdat hij een doorgebroken aanvaller van Haren onderuit haalde.

'Het was een grove overtreding, terecht rood. Hij trok aan de noodrem', laat VVK-trainer Gert Haak weten. Daarna ontstond er tumult. 'Twee spelers van mij kregen onenigheid in het veld en toen werd het van beide kanten niet netjes', legt Haak uit. Vervolgens zagen nog twee spelers van de stad Groninger club de rode kaart. Twee spelers van Haren kregen geel.

Rake klappen

Over en weer vielen rake klappen en ook in woord en gebaar vlogen de verwensingen over het veld. Ook een supporter bemoeide zich met de ongeregeldheden.

'Voor de veiligheid en gemoedstoestand van iedereen vond ik het beter om de wedstrijd te staken. Alles wat ik heb waargenomen rapporteer ik aan de KNVB. Voor mij is de zaak daarmee afgedaan. Het is aan de KNVB wat er nu gaat gebeuren.'

'Om veiligheid denken'

Trainer Gallid El Baroudi van Haren vindt het een verstandige beslissing van de scheidsrechter. 'Ik wil mijn jongens heel houden, je moet om de veiligheid denken. De scheidsrechter had het niet in de hand en had eerder moeten ingrijpen', zegt de Haren-coach.

Haak: 'Ik had wel door willen spelen met acht man, maar Haren wilde niet verder voetballen.' VVK kwam in 2013 ook in opspraak. Toen liep de uitwedstrijd tegen Farmsum volledig uit de hand. De club besloot toen om het zondagelftal uit de competitie te halen. De KNVB legde een voorwaardelijke straf op van twee jaar. 'Dat is inmiddels verjaard', zegt Van der Veen.

Of en wanneer de wedstrijd uitgespeeld wordt bij de stand 1-1 is niet duidelijk. De KNVB neemt daar nog een beslissing over.