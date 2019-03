'Donar had moeten doorselecteren, het is allemaal wel erg oud'

Het zijn moeilijke tijden voor Donar. De Groninger basketballers gingen zondag in eigen huis met 61-76 onderuit tegen Aris, alweer het achtste verlies dit seizoen. Ook Europees en in de beker is Donar al uitgespeeld.

In de wekelijkse sportdiscussie wordt de ploeg van Eric Braal onder de loep genomen. 'Het is zó wisselvallig dit seizoen', trapt William Pomp af. De sportverslaggever van het Dagblad van het Noorden vindt dat er op de basketballers geen peil te trekken is dit seizoen.

Scouting

'Het team is labiel en ik vind dat de oorzaak daarvan in eerste instantie bij de scouting moet worden gezocht', zegt hij. 'Joby Wall en Jordan Callahan zijn vertrokken, terwijl Lance Jeter is teruggekomen, maar hij is tien kilo te zwaar. Ook LaRon Dendy is afgetest.'

Pomp: 'Rienk Mast moet het nu waar gaan nemen. Hij wordt in de Eredivisie niet meer als zeventienjarige beschouwd, maar als een volwaardige kracht. Ik vraag me af of hij dat wel aankan. Zo heeft Donar tal van problemen, waarvan je je moet afvragen of die wel zijn opgelost als de playoffs van start gaan.'

Het is tekenend dat de 39-jarige Teddy Gipson de meest stabiele factor van Donar is dit seizoen William Pomp - Volgt Donar voor DvhN

Labiel

'Gelukkig voor Donar zijn Den Bosch en Landstede óók labiel', vult RTV Noord-sportverslaggever Karel Jan Buurke aan. 'Leiden lijkt het vol te houden, maar heeft een smalle kern', weet hij. Ondanks het verlies tegen Aris zag Buurke zondag ook een lichtpuntje in MartiniPlaza.

'De drijvende kracht achter Aris is Gert Schurer, een Groninger in Friese dienst. Hij neemt daar na meer dan twintig jaar afscheid. Schurer won ooit zijn allereerste wedstrijd met Aris van Donar in MartiniPlaza, maar in al die jaren daarna nooit weer, tot afgelopen zondag. Voor hem is de cirkel dus rond. Dat vond ik wel leuk', constateerde hij.

Minder zekerheden

Zowel Pomp als Buurke zijn het erover eens dat Donar dit seizoen minder zekerheden heeft dan vorig seizoen, het beste seizoen uit de clubgeschiedenis.

'Brandyn Curry was vorig seizoen geweldig, maar het voordeel was dat Donar hem al kende van zijn periode bij Den Bosch. Dan neem je iets minder risico als je zo'n speler binnenhaalt. Veel spelers die Donar nu heeft, zijn onbekend. Dan moet je afgaan op wedstrijdbeelden of verhalen van anderen, dat lijkt me lastig', vat Buurke samen.

Pomp vindt ook dat er vraagtekens geplaatst moeten worden bij de leeftijd van de selectie. 'Het is allemaal wel heel erg oud, misschien had er wel eerder doorgeselecteerd moeten worden, al is het wel tekenend dat de oudste, de 39-jarige Teddy Gipson, de meest stabiele factor van Donar is dit seizoen. Dat kun je niet zeggen van Drago Pašalic en Jason Dourisseau.'

Consequenties

RTV Noord-presentator Niiwino Geertsema vraagt zich af wat de consequenties zijn, nu de selectie van Donar niet in balans lijkt: 'Ligt het aan coach Erik Braal of de scoutingsafdeling?'

De concurrentie is dit seizoen sterker geworden. Dat is voor de competitie heel leuk, maar voor Donar niet Karel Jan Buurke - Volgt Donar voor RTV Noord

'Ze hebben het de laatste jaren natuurlijk wel goed gedaan', nuanceert Buurke. 'De concurrentie is dit seizoen sterker geworden. Dat is voor de competitie heel leuk, maar voor Donar niet. Het samenspel is ineens flink minder. Zou de invloed van Brandyn Curry en Evan Bruinsma dan zo groot zijn geweest?'

'Je kunt niet ineens zóveel minder zijn', vindt Pomp, die zondag glimlachend aanhoorde hoe Aris-coach Tony van den Bosch vond dat Donar ondanks het verlies tegen Aris de grote titelkandidaat blijft.

'Ik zie Donar niet als favoriet voor de titel', stelt hij. 'Donar heeft de breedste selectie van alle titelkandidaten, maar ik denk dat die teams nu gas terugnemen met het oog op de playoffs. Donar gaat vierde eindigen en ontmoet dan in de eerste ronde waarschijnlijk Dordrecht. Ik denk dat die opgave al heel lastig wordt. Er zal snel verjongd moeten worden.'

