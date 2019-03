50Plus toch in bestuur Noorderzijlvest, zetel minder voor Water Natuurlijk

Dat 50Plus nu toch een zetel krijgt is het gevolg van een fout in de verdeling van de restzetels. Bij de berekening daarvan is een verkeerde systematiek toegepast. Volgens dijkgraaf Bert Middel is dat te wijten aan instructies vanuit Den Haag. 'Daarin stond omschreven welk rekenmodel we voor restzetels moesten gebruiken. Dat bleek niet de juiste te zijn. Gelukkig is de fout ontdekt en hebben we het kunnen herstellen, maar ik wil wel precies weten hoe dit mogelijk is.'

Restzetel

Blijdschap was er uiteraard bij 50Plus en lijsttrekker Michiel de Sterke uit Paterswolde. 'Iemand in de partij had de cijfers nog eens doorgerekend en vastgesteld dat we waarschijnlijk voldoende stemmen zouden hebben voor een restzetel. Nu dat in de definitieve uitslag echt zo blijkt te zijn is dat fantastisch.'

De definitieve uitslag is:

Water Natuurlijk 5 zetels

PvdA 3 zetels

CDA 2 zetels

ChristenUnie 2 zetels

Betaalbaar Water 2 zetels

VVD 1 zetel

50Plus 1 zetel

Het algemeen bestuur van Noorderzijlvest telt 23 zetels. Zes daarvan zijn zogeheten geborgde zetels. Vier daarvan zijn voor de agrarische sector, twee voor bedrijven en een voor de eigenaren van natuurterreinen.

De Algemene Waterschapspartij keert niet terug in het waterschapsbestuur.

Hunze en Aa's

Ook bij Waterschap Hunze en Aa's is maandag de definitieve uitslag bekendgemaakt. Die komt overeen met de voorlopige uitslag die afgelopen donderdag bekend werd gemaakt.

De zetelverdeling:

Water Natuurlijk 5 zetels

PvdA 3 zetels

CDA 2 zetels

Christen Unie 1 zetel

VVD 2 zetels,

Algemene Waterschapspartij 2 zetels.

50Plus 1 zetel

Ook bij Hunze en Aa's heeft het algemeen bestuur 23 zetels. De zetelverdeling van geborgde zetels bij dit waterschap is dezelfde als bij Noorderzijlvest.

