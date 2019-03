'Met dit voorjaar dacht ik dat ze nog wel eens eerder zouden kunnen komen, maar de regen van de afgelopen anderhalve week heeft de oogst vertraagd.' Frank Doornbosch uit Borgercompagnie is begonnen met het steken van zijn asperges.

'In februari hebben we natuurlijk ruim een week heel mooi weer gehad. Toen werd de grond van onderen en van boven verwarmd en dan komen ze snel', vertelt Doornbosch.

Mooi maaltje

Zelf heeft hij twee weken geleden zijn asperges al geproefd. 'Er stonden toen al een paar boven, waardoor we een mooi maaltje hadden op zondag.'

Seizoensproduct

Asperges lijken steeds vroeger te worden geoogst. 'Door de teelt in kassen kun je nu in januari al oogsten', zegt Doornbosch. Hij is daar geen voorstander van. 'Asperges moeten een seizoensproduct blijven. Iets waar mensen naar uit kijken. Alleen op die manier kun je dit volhouden.'