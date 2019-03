Beloften FC Groningen uit voetbalpiramide

Gerald Postma namens Jong FC Groningen in actie tegen HHC Hardenberg. (Foto: JK Beeld)

Het beloftenteam van FC Groningen zal volgend seizoen niet meer actief zijn in de Derde Divisie. Na drie jaar wordt het team teruggetrokken. Vanaf het seizoen 2019-2020 zijn de FC-beloften onderdeel van de landelijke Reservecompetitie.

Het werd voor FC Groningen onaantrekkelijker om deel te nemen aan de Derde Divisie. Steeds minder spelers uit de eerste selectie kunnen meedoen met het team van Alfons Arts, vanwege strengere dispensatieregels.

Genoodzaakt

Door die regelgeving was FC Groningen steeds vaker genoodzaakt om zelf oefenwedstrijden te organiseren. Zo konden selectiespelers, die geen of weinig speelminuten in de hoofdmacht van FC Groningen kregen, toch nog wedstrijdritme opdoen.

Daarnaast is er volgend seizoen sprake van een landelijke onder-21 competitie, waar alle betaald voetbalclubs hun beloftenteam voor kunnen inschrijven. FC Groningen neemt daarop een voorschot met de inrichting van de opleiding, meldt de club in een persbericht.