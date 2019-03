Rondje Groningen: fladder de vrijheid tegemoet!

We zien in dit rondje hoe twee vogeltjes vrijgelaten worden in Usquert, een prachtige zonsondergang in de Onlanden en we hebben een potentieel fototoppertje gevonden.

1) Vogelvrij

Twitteraar en natuurliefhebber Albert-Erik liet gisteren twee ijsvogels vrijuit fladderen in zijn woonplaats Usquert. Een mooi beeld, al was het maar omdat we de schuwe vogel niet heel vaak van dichtbij zien.

2) Say no more!

Niets aan toe te voegen, Kraan!

3) Mooi

Opgeleverd.

4) Best knap

Michael herkent de stadionsfeeractie op basis van een deel van een foto.

5) Goed moment samen

Erwin van Dijk genoot met zijn zoon van een zonsondergang in de Onlanden. En geef ze eens ongelijk.

6) Voordat je het onderschrift leest

Weet jij waar dit is in de provincie?

7) Ons Grunneger land

In hetzelfde Scheemda gekiekt: dit heerlijke, zorgeloze landbouwtafereel.

8) Dit kan wel eens een fotoplekje worden

Het kan maar zo: deze zwart-oranje nieuwbouw in de Europaparkwijk in Groningen springt nogal in het oog.

9) How it works

De gemeente Groningen laat zien hoe de Gideonbrug werkt.

10) Tis goed zo

Dit was Rondje Groningen vandaag. Wat MemesGroningen050 zegt!

