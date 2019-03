Founder Talks 8: 'Je onderneemt pas als het schuurt'

De geïnterviewde ondernemers in de editie zijn Maurits Tepper van Eytemaheert en Albert-Jan Swiersta van speciaalbierbrouwer Martinus.

Duurzaam boeren tegen alles en iedereen in

Maurits Tepper is eigenaar van het bedrijf Reijnen Sealing, dat op volle toeren draait met dertig medewerkers. Maar hij is vooral bezig met waar hij écht mee bezig wil zijn: boeren op een zo duurzaam mogelijke manier. Hij houdt de Groningse Blaarkop-koe in stand en voedt hem niet met 'rommel' van over de hele wereld, maar gewoon met gras uit de buurt. Dat hij zelf maait, als onderdeel van het natuurbeheer in de Onlanden.

Het lijkt een affiche voor de duurzame landbouw en veeteelt waar de politiek en de sector voor staan. Maar Tepper en zijn vrouw ervaren het tegenovergestelde. Hij moet door het vuur om zijn duurzame business in stand te houden - tot en met gesprekken met de staatssecretaris aan toe. Volgens Tepper hoort het erbij: 'Je onderneemt pas als het schuurt.'

Net voor je pensioen starten... als bierbrouwer

Ook Albert-Jan Swierstra gooide het roer om in zijn carrière. Na jarenlang fotograaf te zijn geweest bij toen nog Dierenpark Emmen, had hij jarenlang een drukkersbedrijf in hartje Groningen. Maar daar nog geld mee verdienen in de tijd van digitalisering - dat lukte niet.

Dus besloot hij iets anders te doen met het pand. Hij startte net voor zijn pensioen, samen met zijn zoon en vrouw, brouwerij Martinus. Niet zonder concurrentie. Martinus is slechts één van de 300 nieuwe Nederlandse speciaalbiermerken van de afgelopen jaren.

Hoe gaat het Martinus lukken om die concurrentieslag te overleven?

