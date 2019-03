Hoe zoekt een speurhond op het water naar een vermist iemand?

De honden van Signi zijn getraind in zoektochten op het water, zegt Norbert Dikkeboom. Hij stond zondag als schipper aan het roer van de boot die de auto met daarin het stoffelijk overschot vond.

'Het is heel verdrietig voor de familie, maar het brengt ook een stuk rust. Want voor hetzelfde geld was meneer Bakker nooit gevonden.'

Als pup al getraind

Tijdens de zoektocht staat de speurhond voor op de boot, legt Dikkeboom uit. 'Ze zijn getraind om de geur van een menselijk lichaam waar te nemen. Daar worden ze als pup al bekend mee gemaakt.'

'Op het moment dat ze die geur waarnemen, springen ze overboord. Dat is voor ons het teken dat er in dat gebied iets zou kunnen zijn. Vervolgens komt de hond weer aan boord en scannen wij het gebied met de sonar die we aan boord hebben.'

'In het geval van gisteren hadden wij al vrij snel een auto in beeld. Dat hebben we gemarkeerd. Vervolgens hebben we onze eigen duikers ter plaatse laten komen, die waren binnen het uur aanwezig. Uiteindelijk hebben we onze bevindingen overgedragen aan de politie.'

Wat is Stichting Signi Zoekhonden?

Stichting Signi Zoekhonden bestaat vijftien jaar en is opgericht door Esther van Neerbos en Janette Kruit. Het Brabantse dorp De Rips is de thuisbasis van de stichting, die niet alleen in Nederland opereert. Ook bij rampen in het buitenland wordt Signi soms ingezet. 'We merken de noodzaak om dit te doen', zegt Van Neerbos. Signi werkt met vijf speurhonden, waarvan een nog in opleiding is. Alle medewerkers van de stichting doen dat vrijwillig. De zoekacties zijn vooral in het weekend, vertelt Van Neerbos. 'Door de week bereiden we het voor, hele urgente vermissingen doen we ook wel eens op weekdagen.' Zelf heeft ze naast het werk voor Signi een dierenartspraktijk en doet ze - samen met Kruit - ook de training en de verzorging van de honden.

Hoe vindt de hond een lichaam?

Het is overigens niet zo dat de speurhonden de geur van een lichaam door het water heen ruiken, benadrukt Dikkeboom.

'Het is een beetje een naar verhaal, maar een lichaam dat onder water ligt ontbindt. Daar komen allerlei bacteriën vrij en dat stijgt naar de oppervlakte. Hele kleine deeltjes en de geur verspreiden zich over het wateroppervlak. Dat is wat de honden waarnemen.'

'De honden worden als pup al bekendgemaakt met de geur van overleden personen. Daar gebruiken we haar voor, maar ook kleding van overleden mensen. Dat is voor de honden een prettige geur, dus zij zijn zeer gedreven om dat waar te nemen.'

Als de hond iets vindt, krijgt hij een beloning. Niet iets lekkers te eten, maar een tennisbal om mee te spelen. 'Die krijgen ze niet zomaar, daar moeten ze iets voor doen. Het zijn honden die heel graag werken, ze doen er alles voor.'

Rol politie

Nadat de auto met daarin het lichaam van Bakker werd aangetroffen in het water, schakelde Signi de politie in. Die zorgden ervoor dat de auto uit het water werd getakeld en het lichaam geborgen.

De politie was op de hoogte van de zoektocht, zegt een woordvoerder. 'Het is alleen maar mooi dat we hulp krijgen.' Vanaf het moment van de vermissing van Bakker medio januari heeft de politie zelf ook meerdere zoekacties uitgevoerd.

'Er waren geen concrete aanwijzingen, we hebben op een aantal plaatsen gezocht. Met honden, maar ook met sonar', zegt de woordvoerder. 'Het zoekgebied was heel erg groot. Er is gezocht in gebieden waar hij mogelijk in het water was beland.'



De politie heeft vaak een heel directe aanwijzing nodig om een gerichte zoekactie te kunnen en te mogen doen Norbert Dikkeboom

'Het voordeel is dat wij door kunnen gaan, waar de politie op dat moment geen tijd voor heeft', zegt Dikkeboom. 'Ze moeten zoekacties inplannen, met alle kosten van inzet en personeel. De politie heeft vaak een heel directe aanwijzing nodig om een gerichte zoekactie te kunnen en te mogen doen.'

'Als wij denken dat we ergens moeten zoeken, dan kunnen we dat gewoon doen. In sommige zaken zijn we wel tien, twintig weekenden op pad. Vaak komen we met lege handen thuis, maar soms ook met resultaat.'

'Fijn dat zij door gingen met zoeken', zegt de politiewoordvoerder over het werk van Signi. In de vermissingszaak van Reint Bakker had Signi al eerder gezocht, zonder iets te vinden.

Wie betaalt de rekening?

De kosten die Signi maakt, worden gedekt door donateurs en sponsoren. 'Maar we houden dekosten laag. We willen iedereen dezelfde kansen geven, ook families die het minder hebben', zegt oprichtster Van Neerbos. 'Het is ook niet zo dat we later een rekening sturen.'

Werkwijze politie bij vermissingen

Signi was eerder dit jaar ook betrokken bij de zoektocht naar de vermiste Robert Huter uit Haren. Het lichaam van de 72-jarige man werd op 12 februari gevonden in water langs de Winschoterkade in de stad Groningen. Liekel Faber, specialist vermiste personen voor de politie Noord-Nederland, vertelde een dag later in Noord Vandaag hoe de politie te werk gaat in de zoektocht naar vermiste personen. 'Als iemand te voet is vertrokken en de melding komt vrij snel binnen, dan mag je aannemen dat iemand nog in de directe omgeving zou kunnen zijn en dan is dat ook je zoekgebied. Is iemand met de auto vertrokken en de melding komt pas na een aantal uren, dan kan iemand veel verder weg zijn.'

Liekel Faber legt de werkwijze van de politie uit:



