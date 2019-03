Onderzoek naar uitlatingen voorzitter lokaal stembureau

Het bericht van de lokale stembureau-voorzitter is geplaatst op de verkiezingsdag, afgelopen woensdag. Het is een reactie onder een Facebook-bericht van de PVV waarin de partij oproept om op de PVV te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Bezwaar

'De geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van deze verkiezingen zijn ernstig in het geding', zegt PVV-voorman Ton van Kesteren. 'Misschien zijn er nog wel meer van deze gevallen.'

De PVV bracht het bericht in als bezwaar op de definitieve verkiezingsuitslag. Voor die uitslag heeft de uitspraak geen gevolgen, maar het Centraal Stembureau wil er toch beter naar kijken.

Authentiek bericht?

'Wij gaan kijken in hoeverre het bericht authentiek is en geplaatst is door deze persoon', zegt een woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.

'Als dat zo is, dan moeten we kijken in hoeverre er maatregelen genomen kunnen worden. We willen niet vooruitlopen op sancties.'

