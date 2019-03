Rottumeroog krijgt nieuwe vogelwachterspost

Het gaat om een plan dat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is ontwikkeld. De nieuwe hut komt in de plaats van de tijdelijke 'iglo' die er al enkele jaren staat. Die kleine iglo was een noodoplossing, maar verre van ideaal. In het voorjaar was het er te koud en in de zomer te warm.

De iglo op Rottumeroog was een noodoplossing en wordt vervangen.



Tenten

Voordat de iglo werd geplaatst, moesten de vogelwachters het doen met een tentenkamp. Dat werd er neergezet nadat de houten units die er stonden na de 'Nicolaasstorm' op 5 december 2013 aan het eind van hun leven waren gekomen. Omdat de financiering van een nieuw onderkomen op zich liet wachten, werd er toen gekozen voor tenten als tijdelijke oplossing.

Op hoge palen

Na de tenten en de iglo is het nu tijd voor een vogelwachtershut die langer mee kan.

Henk Middendorp van Rijkswaterstaat: 'We denken aan een post zoals die ook op Engelsmanplaat staat. 'Dat is een hut op hoge palen. Dat is op Rottumeroog ook nodig, omdat de bodem daar door de dynamische omstandigheden constant verandert.'

Het is de bedoeling dat de bouw van het nieuwe onderkomen voor de vogelwachters op Rottumeroog in 2021 van start gaat.

Rottumerplaat

Ook de behuizing op Rottumerplaat wordt onder handen genomen. Een deel van de bebouwing wordt gesloopt, de rest wordt gerenoveerd.

Lees ook:

- Vogelwachterstoren Rottumeroog opgebouwd in Lauwersoog

- Nieuwe wadwachterspost op Engelsmanplaat heet 'De Kalkman'