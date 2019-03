FC Groningen ziet ook assistent Peter Hoekstra vertrekken

Hoekstra, die aan RTV Noord bevestigt dat hij na dit seizoen afscheid neemt in zijn huidige functie, blijft mogelijk wel in een andere rol aan FC Groningen verbonden. Of dat daadwerkelijk gebeurt en in welke functie dat is, is op dit moment nog niet bekend.

Jeugdtrainer

De 45-jarige Assenaar begon in 2008 bij FC Groningen als jeugdtrainer. Hij is momenteel bezig aan zijn derde seizoen als assistent-trainer van de hoofdmacht, waar hij over een aflopend contract beschikt. In 2000-2001 kwam Hoekstra ook als speler een seizoen uit voor de Trots van het Noorden.

Wie volgend seizoen de opengevallen plekken van Spijkerman en Hoekstra in de technische staf van FC Groningen gaan invullen, is nog niet bekend. Naast hoofdtrainer Danny Buijs maken ook Sander van Gessel en Bas Roorda daar op dit moment deel van uit.

Lees ook:

- Buijs' assistent Hennie Spijkerman vertrekt bij de FC

- Van Gessel versterkt staf van eerste selectie FC Groningen