Op=Op Voordeelshop vraagt faillissement aan

Op=Op Voordeelshop heeft faillissement aangevraagd. De winkelketen begon 22 jaar geleden met 1 winkel in Nieuw-Buinen en heeft nu zo'n 140 winkels in heel Nederland.

Op=Op staat bekend om haar formule om A-merken van verzorgings- en huishoudproducten tegen lage prijzen te verkopen. Er werken meer dan duizend mensen. Het hoofdkantoor staat in Peize.

Het besluit om het doek te laten vallen was erg zwaar, zegt directiewoordvoerder Cees Oostenrijk van Op=Op Voordeelshop. 'Het is een erg zware beslissing. We gingen niet over één nacht ijs. We hebben het personeel vandaag ingelicht. Het nieuws sloeg in als een bom. Zo'n besluit kun je eigenlijk nooit goed brengen.'

Verschillende winkels

De winkelketen heeft meerdere winkels in onze provincie: drie in de stad Groningen en winkels in onder meer Winschoten, Veendam, Haren, Hoogezand, Bedum en Zuidhorn.

Landelijk zijn tien winkels van Op=Op van franchisenemers. Die vallen buiten het mogelijke faillissement. De winkels in de stad Groningen vallen in ieder geval allemaal onder het hoofdmerk, en lijken dus te verdwijnen.

Veel mensen reageren op alwéér een faillissement van een bekende winkelketen.

