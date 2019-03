Man uit Stadskanaal krijgt rijontzegging na gevaarlijk rijgedrag

De rechtbank heeft een 40-jarige man uit Stadskanaal maandag een rijontzegging van 34 dagen opgelegd. De man reed eind 2017 met blauwe, witte en rode verlichting op het dashboard van zijn bedrijfsauto over de N391 bij Emmen.

Ook vertoonde de man gevaarlijk rijgedrag, door meerdere keren met hoge snelheid weg te rijden. 'Ik ben een nachtrijder. We hebben allemaal lichtjes, zo houden we mekaar 's nachts wakker', hij maandag in de rechtbank van Assen toe.

Licht hindert andere weggebruikers

Het licht op zijn dashboard was ook buiten de bedrijfsauto zichtbaar, waardoor de Knoalster andere weggebruikers hinderde.

'U zegt dat er vrachtwagens zijn die als een complete kerstboom rondrijden. Dat kan zo zijn, maar als iedereen te hard rijdt, betekent dat niet dat u dat ook mag', gaf de officier van justitie de man mee.

Omdat de man zijn rijbewijs al 34 dagen kwijt is geweest, hoeft hij het niet opnieuw in te leveren. Naast de rijontzegging legde de kantonrechter de man ook een voorwaardelijke geldboete van vierhonderd euro op, met een proeftijd van twee jaar.