Wéér een winkel failliet: 'Straks is hier een spookwinkelstraat'

De schrik over het faillissement van de Op=Op Voordeelshop zit er bij veel facebooklezers van RTV Noord goed in. 'Straks blijft er van de winkelcentra niks meer over', is een angst die uit allerlei hoeken van de provincie klinkt.

Niet overal in de provincie verdwijnen de Op=Op-winkels. De vestigingen van het 'hoofdmerk' sluiten zoals het nu lijkt hun deuren, maar van de 140 landelijke winkels zijn er tien in handen van franchisenemers. Die hebben het zelf voor het zeggen en kunnen mogelijk open blijven, een situatie die vergelijkbaar is met het faillissement van de Intertoys vorige maand.

Op=Op communiceert zelf niet welke winkels van de budgetketen zelf en welke van ondernemers zijn. Daarom worden overal in de provincie zorgen geuit over het verdwijnen van de Op=Op-vestigingen in de buurt.

Linda: 'Noooo! Ik ben vaste klant in Stadskanaal... Deze mag niet dicht!' Martijn: 'Dan valt de winkel in Ter Apel er ook net onder zeker. Zou heel jammer zijn. Kom er van tijd tot tijd.'

Jolanda ziet de bui al hangen: 'Alweer één. Straks wonen we in een stad met een heuse spookwinkelstraat', zegt de Winschotense. Ze krijgt bijval van Ciska: 'We kunnen de straat wel halveren. Er blijft niks over... Al doet de consument veel zelf, door via internet te bestellen.'

Medeschuldig door internetkopen

Internet wordt, net als bij de Intertoys en eerder Blokker, veelvuldig aangewezen als veroorzaker van het faillissement.

Agnes: 'We zijn er (bijna) allemaal debet aan door op internet te kopen en zolang alles je gratis wordt toegestuurd en weer gratis retour wordt gehaald, blijven we online bestellen. Makkelijker kan het niet! Alles vanuit je luie stoel, hoe makkelijk is dat?'

Sietske: 'Waarom gaan mensen online bestellen bij AliExpress of naar de Action of naar een Kringloopwinkel? Omdat veel mensen weinig te besteden hebben. Dan koop je liever een broek voor 3,50 dan 60 euro. En dat is net zo met meubels via Marktplaats; stukken goedkoper. Waarom zal je meer gaan betalen als het voor minder kan?

De enige manier om dit tegen te gaan is om zelf consequent lokale winkels te steunen Ron - reageerder

Groninger Ron: 'Als ik de reacties op alle faillissementen doorkijk, dan vindt iedereen het altijd raar of jammer. Dan vraag ik me toch af wie van al die mensen er regelmatig (maandelijks of wekelijks) wat koopt. De enige manier om dit tegen te gaan is om zelf consequent je lokale winkels te steunen in plaats van alles online te kopen', zegt hij.

'Ja, dat kan een paar centen schelen, maar dit is wel de keerzijde', gaat Ron verder. 'Je krijgt er gezelligheid, deskundig advies en banen voor terug. En dat geldt net zo goed voor speelgoed of muziek. Als je regelmatig toch de dingen via internet koopt, moet je gewoon accepteren dat je hier medeschuldig aan bent.'

In de spiegel kijken

Maar wie de problematiek van online noemt, noemt ook de kansen van internet. En hoe winkels daar zelf mee omgaan. Alie uit Doezum: 'Ze geven wel de schuld aan online, maar er zijn ook vaak producten niet te krijgen in de winkel, terwijl je wel online kunt kopen.'

Ondernemers mogen zelf ook wel eens in de spiegel kijken Rene - reageerder

Rene: 'Mensen de schuld geven omdat ze via internet producten bestellen is te makkelijk. Vele winkels hebben tegenwoordig hun eigen webshop. Is een product niet in de winkel te verkrijgen, dan verwijzen ze naar hun webshop. Dus de ondernemers mogen ook zelf wel eens in de spiegel kijken wat ze fout doen.'

Tattie is bang dat vooral de prijsvechtende winkels het onderspit delven ten opzichte van online concurrenten: 'Neee ook deze winkel al failliet, goedkoop en voordelig. Zo blijven alleen die dure zaken nog over.' Dolf uit Delfzijl constateert nog iets anders: 'En maar roepen dat een koopzondag de winkels overeind houdt.'

Renso uit Scheemda legt de schuld bij gemeenten en pandverhuurders: 'Laten ze de huur van de panden maar naar beneden gooien, en de belastingen. Dan wil ik het nog niet hebben over alle regeltjes waar een bedrijf aan moet voldoen.'

Hoop voor de werknemers

Hans uit Delfzijl hoopt vooral dat het goedkomt met het personeel: 'Wat jammer, ik kom er regelmatig voor artikelen. En kijk er niet van op: net als bij Intertoys en Coolcat weinig klandizie in de winkel altijd. Dan houdt het een keer op als je geen winst meer kunt maken. Ik hoop dat de werknemers ergens anders aan de slag kunnen als het definitief wordt.'

