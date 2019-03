Leekster steelt 54.000 euro van kwetsbare partner, OM eist werkstraf

Het slachtoffer is een man uit Haren die volgens zijn zus hulpbehoevend en vergeetachtig is. De zus ontdekte de diefstal en belde de politie.

De officier van justitie eiste voor verduistering een werkstraf van 180 uur. Daarbij eiste hij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Gokverslaving

De man uit Leek zou in de periode van begin 2016 tot eind 2017 regelmatig geld van de rekening van zijn toenmalige geliefde hebben gehaald. Dit geld gebruikte hij voor zijn gokverslaving.

De officier vond het belangrijk dat de Leekster zich voor zijn gokverslaving laat behandelen, vandaar de voorwaardelijke straf. Doet de man dit niet, dan zou hij die drie maanden moeten zitten, zei de officier.

Hij vond het zeer ernstig dat de verdachte het vertrouwen van het slachtoffer zo beschaamd heeft. De Leekster was nota bene zijn mantelzorger.

Spijt

De verdachte bekende en zei dat hij spijt had. Hij liet zich door zijn verslaving leiden, zei hij. Hij beloofde dat hij het gestolen geld terug betaalde.

De zus van het slachtoffer denkt dat er meer geld is gestolen. Op de rekening van haar broer stond 150.000 euro. Toen zij de diefstal ontdekte was hiervan nog 4000 euro over.

Terugbetalen

Uit het onderzoek komt naar voren dat in elk geval 54.000 euro is gestolen. De officier eist dat de verdachte dit geld aan het slachtoffer terug moet betalen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.