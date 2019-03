OM is klaar met veelpleger: 'De maatschappij moet tegen deze man worden beschermd'

De man zat regelmatig in een isoleercel (Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

In drie jaar tijd bouwde een 20-jarige man uit Groningen een strafblad van negentien kantjes op. Na wederom twee diefstallen is het OM er nu klaar mee: 'De maatschappij moet tegen deze man worden beschermd.'

De officier van justitie wil dan ook dat de man twee jaar naar een veelplegerskliniek gaat.

Shag en telefoon gestolen

De man nam op 18 februari twee pakken shag weg uit een supermarkt in Stad. Op dezelfde dag stal hij een telefoon bij de Mediamarkt uit de schappen.

Bij beide diefstallen werd de man betrapt.

Uitbehandeld

De van oorsprong Syrische man kwam eind 2015 naar Nederland. Sindsdien is hem voor diverse diefstallen in het Westen van het land naast cel- en taakstraffen ook locatieverboden opgelegd in onder andere Amsterdam en Zaandam.

Inmiddels zijn de ambulante behandelingen van de man uitgeput. Volgens deskundigen is de kans groot dat de man opnieuw in de fout gaat.

Extra beveiliging

De man heeft een oorlogstrauma en lijdt aan zelfvernietiging. Hij vertoeft met regelmaat in de isoleercel in Leeuwarden, waar hij in voorarrest zit.

Uit voorzorg werd hij voor zijn strafzaak maandag met extra beveiliging naar de rechtbank vervoerd. Hij werd in de zittingszaal omringt door vier bewakers.

'Wazige indruk'

Volgens de rechters maakte de man een sterk 'wazige indruk'. Hij zweeg vooral en staarde voor zich uit.

Zijn raadsvrouw pleitte voor een deels voorwaardelijk straf met daaraan strenge voorwaarden gekoppeld. Maar de officier hield voet bij stuk: 'Het is een keer klaar.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.