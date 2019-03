N366 weer open na ongeluk bij Pekela (update)

Door een botsing tussen twee auto's is de N366 bij Pekela maandagmiddag uren afgesloten geweest.

Na enkele tijd ging één rijbaan weer open voor het verkeer. Het ongeluk deed zich voor ter hoogte van tankstation Total Express.

Uit de auto geknipt

Verschillende hulpdiensten kwamen ter plekke en de brandweer werd ingezet om één van de inzittenden uit een auto te knippen.

Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.

We hebben het bericht aangepast met informatie over het openstellen van de N366.