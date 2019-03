Broer verdwenen Ilham Benchelh roept hulp van Marokkaanse koning in

Badr Eddine Benchelh, de jongere broer van de in 2010 verdwenen Ilham Benchelh uit Siddeburen, heeft in een video een oproep gedaan aan het Marokkaanse volk en de Marokkaanse koning om hem en zijn familie te steunen.

Zijn zus is nooit gevonden en het gezin is radeloos. Dit zegt hij in een filmpje dat is verschenen op een Marokkaanse nieuwswebsite.



Rechtszaak

Benchelh haar broer en moeder waren vanuit Marokko naar Nederland gereisd om de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Kasem M. bij te wonen.

Hij wordt verdacht van het laten verdwijnen en ombrengen van Ilham Benchelh. Tegen hem werd 12 jaar cel geëist. Dinsdagmiddag dient de uitspraak in de zaak tegen Kasem M.



Vermoord en in stukken gezaagd

De broer is ervan overtuigd dat zijn zus vermoord is door haar echtgenoot Kasem M. en dat hij haar in stukken heeft gezaagd. In de video staat hij in Siddeburen voor het huis waar zijn zus woonde met haar man en zoontje.

Het stel lag in scheiding: de dag na haar verdwijning zou Ilham een afspraak hebben bij een echtscheidingsadvocaat. Zo ver kwam het niet.

Ilham en Kasem zouden een flinke ruzie hebben gehad. Dat gebeurde vaker: Kasem was volgens buurtbewoners dwingend en manipulatief. Ilham mocht niks ondernemen zonder hem.

Oproep aan Marokkanen

In het filmpje vertelt Badr Eddine dat zijn zus een goedlachse vrouw was die geen vijanden had en veel van haar zoontje hield. Ze zou hem nooit achterlaten bij zijn vader, daarom gelooft hij niet dat ze zomaar verdwenen is.

Hij roept de Marokkanen op solidair met hem te zijn. Ook wil hij graag hulp van mensenrechtenorganisaties om de waarheid boven tafel te krijgen.

De video is opgenomen vlak voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, die halverwege februari plaatsvond. De moeder komt voor in het filmpje. Zij werd op de eerste zittingsdag onwel en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Lees ook:

- Buurvrouw: 'Ilham Benchelh weggemoffeld door Kasem M.'

- Twaalf jaar cel geëist tegen Kasem M. in moordzaak zonder lijk

- Verdachte 'moord zonder lijk' is definitief niet gehoord in strafzaak