Dode in water is niet omgekomen door misdrijf

De overleden persoon die maandagmiddag in het Helperdiep in Stad werd gevonden blijkt niet door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dat laat de politie weten.

Het lichaam werd rond 14:00 uur gevonden in het water achter MBO Terra aan de Hereweg, in de buurt ook van zwembad de Papiermolen. De omgeving werd enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek.

Het is nog onbekend om wie het gaat en wat er wel is gebeurd.

