Stembureauvoorzitter niet meer welkom na opmerkingen over PVV

Hiddo Zuiderweg was voorzitter van een stembureau in de gemeente Groningen, maar noemde op Facebook de PVV een 'semi-fascistische' en 'racistische' partij.

Het leverde kritiek op van de Groningse PVV-fractie en het blijft niet zonder gevolgen: Zuiderweg is niet meer welkom bij de Kieskring Groningen en ook niet meer bij stadsomroep OOG, waar hij actief was.

Kieskring Groningen

Woordvoerder Hans Coenraads laat weten dat Zuiderweg zijn functie als voorzitter van een stembureau na de geplaatste opmerkingen niet meer kan bekleden.

Ook een andere rol in het stemproces is volgens de Kieskring niet meer mogelijk.

Oog TV

Zuiderweg was ook werkzaam bij stadsomroep OOG, als verslaggever en redacteur, en ook daar is hij na zijn online opmerkingen niet meer welkom, zo laat directeur/hoofdredacteur Evert Janse weten.

'Als je voor een omroep werkt, dan kun je niet zulke uitspraken doen in een openbaar debat', schetst Janse. 'Ik vond het geen moeilijk besluit. Als omroep trekken we daar een lijn in.'

Janse heeft Zuiderweg het nieuws in een gesprek laten weten: 'Hij was het er niet mee eens en vindt dat je je zo moet kunnen uiten, ongeacht je werkzaamheden. Het is zijn goed recht om dat te vinden, maar ik vind dat dat niet past.'

'Als privé persoon'

Zuiderweg was op het moment van schrijven van dit bericht niet bereikbaar voor commentaar.

Op zijn Facebookpagina laat hij wel weten dat hij de opmerkingen als 'privé persoon' heeft gemaakt en dus niet als voorzitter of redacteur/verslaggever.

